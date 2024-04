Türkiyədə Tacikistan vətəndaşları üçün vizasız rejim ləğv edilib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə prezident R. T. Ərdoğan fərman imzalayıb.



“Adi xarici pasporta malik Tacikistan vətəndaşları üçün Türkiyəyə səfər edərkən vizasız rejimin ləğv edilməsi qərara alınıb”, - sənəddə deyilir.



Qərar qəzetdə dərc edildiyi gündən qüvvəyə minib.



