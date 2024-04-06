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“Qarabağ” “Səbail”ə qarşı

“Qarabağ” “Səbail”ə qarşı
10:46 6 Aprel 2024
57 İdman
Gülçin Elmirqızı
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Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 29-cu turun oyunları davam keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ikinci günündə iki qarşılaşma keçiriləcək. Əvvəlcə “Turan-Tovuz” doğma meydanda “Sabah”ı qəbul edəcək. Daha sonra "Səbail" Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda “Qarabağ”ın qonağı olacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası
06 aprel
29-cu tur

16:00 "Turan Tovuz" – "Sabah"
Tovuz, Şəhər Stadionu. Baş hakim: Əliyar Ağayev.

20:00 "Qarabağ" – "Səbail"
Bakı, Tofiq Bəhramov adına stadion. Baş hakim: Nicat İsmayıllı.

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metbuat.az

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