“Qarabağ” “Səbail”ə qarşı

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 29-cu turun oyunları davam keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ikinci günündə iki qarşılaşma keçiriləcək. Əvvəlcə “Turan-Tovuz” doğma meydanda “Sabah”ı qəbul edəcək. Daha sonra "Səbail" Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda “Qarabağ”ın qonağı olacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

06 aprel

29-cu tur



16:00 "Turan Tovuz" – "Sabah"

Tovuz, Şəhər Stadionu. Baş hakim: Əliyar Ağayev.

20:00 "Qarabağ" – "Səbail"

Bakı, Tofiq Bəhramov adına stadion. Baş hakim: Nicat İsmayıllı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.