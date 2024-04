2 saylı Gəncə Regional “ASAN Xidmət” Mərkəzinin direktor müavini Altay İsa oğlu Ələskərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada məlumat paylaşılıb.

Qeyd edilir ki, onun uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.

