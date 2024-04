Elmar Baxşıyev “Araz-Naxçıvan” futbol klubunun baş məşqçisi təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”a mütəxəssisin özü məlumat verib.

Təyinat bu gün reallaşıb.

Qeyd edək ki, Elmar Baxşıyev "Araz-Naxçıvan"dan ayrılan Azər Bağırovu əvəzləyib. 43 yaşlı mütəxəssis bundan öncə “Qəbələ”ni çalışdırıb.

