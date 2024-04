Müğənni Zamiq Hüseynov "Oğlum" adlı yeni mahnısını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin öz bəstəsi olan musiqi parçası bütün oğullara ithaf olunub. Lirik nəğmənin sözləri Zamiq Əliyevə, aranjimanı Samir Şirinova məxsusdur. Ara-sıra özünü bəstəkar kimi də sınayan Zamiq bu işinin də seviləcəyini deyir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.