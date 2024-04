Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli üzündə əməliyyat etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müğənni sosial şəbəkədə paylaşım edib. O, müayinə zamanı çəkilən görüntüləri iziləyiciləri ilə bölüşüb. Əksəriyyət onun həddindən artıq qocaldığını bildirib.

Xatırladaq ki, Mətanət İsgəndərli 2022-ci ildə mədəkiçiltmə əməliyyatı etdirib. Əməliyyatdan sonra sənətçi 50 kiloqramdan çox çəki itirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.