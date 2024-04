“İldən-ilə apteklərin sayı çoxalır, əczaçılar isə azalır”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu sosial sahə üzrə ekspert İlqar Hüseynli deyib.



Onun sözlərinə görə, son vaxtlar ölkədə ali təhsilli əczaçı tapmaq demək olar ki, müşkülə çevrilib. O bildirib ki, apteklər şəbəkəsi kifayət qədər genişləndiyi üçün əczaçılara ciddi ehtiyac yaranıb.



Ekspert qeyd edib ki, əczaçı azlığı gələcəkdə xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı ciddi problemlər yarada bilər.



Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

