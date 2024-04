Kür çayında batan ata və qızının fotosu yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Zərdabın Qoruqbağı kənd sakini, 2018-ci il təvəllüdlü S.S. və atası Vaqif Süleymanlı çayın kənarında yerləşən su motorunun ərazisində istirahət edirlərmiş. Bu zaman altı yaşlı S.S suya yıxılıb. Atası qızı xilas etmək üçün onun ardınca suya tullansa da, o da batıb.

Hazırda onların axtarışları davam edir.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

