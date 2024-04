Türkiyədə keçirilən “Popstar” yarışmasına qatıldıqdan sonra məşhurlaşan Bayhan uzun müddət sonra gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ifa etdiyi “Fly Me To The Moon” mahnısını sosial media hesabında paylaşıb.

Uzun müddət sonra kamera qarşısına keçən Bayhanın son halı maraqla qarşılanıb. İzləyicilərdən bəziləri onu tanımaqda çətinlik çəkiblər.

