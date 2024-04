Rəsmi Moskva NATO-ya xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Aleksandr Qruşko deyib.

“Rəsmi Helsinkinin NATO Quru Qoşunlarının Rusiya ilə sərhəddə qərargah yaratmaq planları barədə demək istəyirəm ki, təhdidlərə qarşı cavabımız adekvat olacaq”.



O bildirib ki, Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olması blokun şimaldakı ambisiyalarını artıracaq.

