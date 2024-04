"Gənclər Mərkəzi" İB-nin sədri o oldu - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kənan Qubadzadəni Gənclər Mərkəzi İctimai Birliyinin yeni sədri vəzifəsinə seçilməsini təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kənan Qubadzadə 2011-ci ildən Gənclər Mərkəzinin üzvü və müxtəlif vaxtlarda isə təşkilatın ali məktəblərlə iş üzrə koordinatoru, layihələrlə iş üzrə koordinatoru, icra direktoru, sədr müavini kimi fəaliyyət göstərib.

Kənan Qubadzadə Gənclər Mərkəzinin müxtəlif layihələrinin rəhbəri kimi uğurlu fəaliyyət göstərib. O, Gənclər Mərkəzini Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasında təmsil edib. Kənan Qubadzadə fəaliyyəti ilə əlaqədar Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu, Milli Şura, MQF tərəfindən fəxri fərman, diplom və təşəkkürnamə ilə təltif olunub. Eyni zamanda, Gənclər və İdman Nazirliyinin xətti ilə beynəlxalq tədbirlərdə iştirakçı olub. Nəzərinizə çatdırırıq ki, Gənclər Mərkəzi İctimai Birliyi 2006-cı il mayın 26-da təsis olunub. Elə həmin tarixdə də Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınıb.

Gənclər Mərkəzi Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının və Milli QHT Forumunun tam hüquqlu üzvüdür. Məqsədi gənclərin hərtərəfli inkişafına dəstək olmaqdır. Gənclər Mərkəzi ölkə daxilində və xaricində müxtəlif layihələrin təşkilatçısı və iştirakçısı olub.

Kənan Qubadzadəni təbrik edir, yeni işində uğurlar arzulayırıq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.