“Telegram” 16 yeni funksiyanı təqdim etməyə hazırlaşır.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu şirkətin baş direktoru Pavel Durov deyib. O qeyd edib ki, yeni funksiyaların əksəriyyəti artıq tətbiqə inteqrasiya olunub, lakin hələ ki istifadəçilər üçün əlçatan deyil.

Onun sözlərinə görə, artıq messencer daxilində yeni stikerlər yaratmaq mümkün olacaq. İndiyə qədər stikerlər yalnız kənar proqramlarda yaradıla bilirdi.

