"Əgər gedişatda müəyyən dəyişikliklər baş verərsə, dolların qiyməti manat qarşısında arta bilər. Bunun nə vaxt baş verəcəyini isə proqnozlaşdırmaq olmur. Çünki hazırki gözləntilər dolların kursunun bu il də stabil qalmasına əsas verir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli "Xəzər Xəbər"ə danışıb.

Daha ətraflı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



