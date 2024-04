Xalq artisti Mələkxanım Eyubovanın qızı Nəzrinin xınayaxdı mərasimi baş tutub.

Metbuat.az bildirir ki, ötən gün baş tutan məclis blogerin sosial media hesabında paylaşılıb.

Qeyd edək ki, toy aprelin 22-də şəhər restoranlarından birində olacaq. Məclis mediaya qapalı keçiriləcək.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

