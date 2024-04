Sosial şəbəkələrdə qeyri-etik paylaşımlar edən daha bir şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az bildirir ki, 1994-cü il təvəllüdlü, “Semka” ləqəbi ilə tanınan tiktoker Samir Ramazanov saxlanılıb.

Müvafiq qərarla S.Ramazanov 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

