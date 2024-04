Xalq artisti, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Yasin Qarayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, aktyorun qardaşı Çingiz dünyasını dəyişib.

Yasin Qarayev qardaşının ölümündən danışıb:

"Sağlam adam idi, uşaqlıqdan idmanla, boksla məsğul olurdu. Ağciyərində problem var imiş. Nə bilim, Allah rəhmət eləsin, yəqin alın yazısı belə idi".

