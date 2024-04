"Komedixana"nın aktrisası Mələk Kazımovanın sosial şəbəkələrdə görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az Yenisabahaz-a istinadən xəbər verir ki, o, şəhərin mərkəzi küçələrindən birində kənardan qeydə alınıb. Aktrisa siqaret çəkdikdən sonra kötüyünü yerə atıb. Bu hərəkəti isə onu izləyicilərin qınağına tuş gətirib.

