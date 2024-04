Ən mərhəmətli bürclər onlardır - Onlardan ziyan gəlməz

Astrologiyaya görə, bəzi bürclər digərlərindən daha şəfqətli və anlayışlıdırlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Tərəzi - ədalətli və mərhəmətli bir təbiətə malikdir. Tərəzilər münaqişələrdən qaçaraq sülhə üstünlük verirlər. Onlar başqalarının emosiyalarını tez başa düşür və onlara dəstək olurlar. Dürüst və ədalətli davranmağa önəm verirlər.

Qoç - Həssas və anlayışlı Qoçlar adətən başqalarının hisslərinə əhəmiyyət verir. Onlar yardımsevərliyi və qoruyucu rəftarları ilə tanınırlar. Hər zaman yaxınlarına dəstək olurlar. Heç kimə qarşı düşmənçilik bəsləmirlər

Balıqlar - dərin duyğulara malikdir və başqalarının ağrılarına qarşı həssasdırlar. Empati qurma qabiliyyətləri ilə tanınırlar. Kömək etməkdən çəkinməyən Balıqlar həssas təbiətləri ilə ətrafdakı insanlara qarşı həmişə anlayışlı davranırlar. Cəsarətli və qətiyyətlidirlər.



