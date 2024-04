Uzun müddət Rusiyada Daxili İşlər orqanlarında rəhbər vəzifələrdə çalışmış, polis generalı Ramiz Abışov vəfat edib.

Metbuat.az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Bildirilib ki, o, uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 67 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, polis generalı Ramiz Ziyad oğlu Abışov 1957-ci ildə Biləsuvarın Aşağı Cürəli kəndində doğulub.

