İnsanların ənənəvi siqaretləri alternativ siqaret çəkmək üsulları ilə əvəzləməsi səbəbi nədir?

Hal-hazırda kütləvi meyillilik halları müşahidə olunur: siqaret çəkən şəxslər ənənəvi siqaret çəkmək üsullarını daha çox alternativ üsullar ilə yəni, vape, tütünün qızdırılması, tək istifadəlik siqaretlər və s, ilə əvəz edirlər. Bəs öz vərdişlərini əvəzləməyə onları nə vadar edir?

Habelə, istənilən halda siqaret çəkmək ziyandır, xüsusilə də ürək çatışmamazlığı olan insanlar, hamilə qadınlar və yetkinlik yaşına çatmamış uşaqların sağlamlığına ciddi ziyan vurur. Şübhəsiz, siqaret çəkməmək və ya siqareti tamamilə tərgitmək daha düzgün qərardır. Eyni zamanda elmi tədqiqatlara əsasən, alternativ nikotin qəbulu üsulları ənənəvi üsullara nisbətən daha təhlükəsizdir.

