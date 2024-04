Bir çox insan vitaminlərin ziyanlı olmadığını fikirləşdiyinə görə, həkim nəzarəti olmadan həmin dərman vasitələrini və qida əlavələrini qəbul edir. Bununla da sağlamlıqlarının qeydinə qaldıqlarını düşünürlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, həkimlər vitamin və mikro elementlərin yoxlanılmadan, özbaşına qəbul edilməsinin ciddi fəsadlarının olmasını deyir.

Daha ətraflı "Baku Tv"nin süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

