Tanınmış şahmatçı Türkan Məmmədyarovanın qızı İnci Orman tennis üzrə Azərbaycan çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Bakı Tennis Akademiyasında 8-10 yaşlı qızların yarışında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Yeniyetmə idmançı turnirdə bütün rəqiblərinə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, İnci Orman 3 ildən çoxdur peşəkar səviyyədə tennislə məşğul olur.

