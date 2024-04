Bu bitki ürəyi daim sağlam saxlayır

Hələ qədim dövrlərdən insanlar itburnu bitkisini bir çox xəstəliklər zamanı dərman əvəzi kimi istifadə ediblər. İtburnu müxtəlif vitamin və mineralları ehtiva edir. Tərkibində C və E vitaminləri, fenoliklər, karotenoidlər, üzvi turşular və əsas yağ turşuları olan fitokimyəvi maddələr mənbəyidir. Bədəni infeksiyalara və soyuqdəymələrə qarşı gücləndirməyə kömək edir. B vitamini ilə zəngin olduğu üçün enerji mübadiləsində, sinir sistemində, böyümə və inkişafda da təsirlidir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən itburnunun faydalarını təqdim edir:



- İmmuniteti gücləndirir.

- Soyuqdəymə və öskürək üçün sakitləşdiricidir.

- İtburnu çayı artrit ağrısını aradan qaldırır.

- Dərinin sağlamlığını qoruyur.

- Həzmi yaxşılaşdırır.

- Qan təzyiqini balanslaşdırır.

- İltihabın qarşısını alır.

- Ürək sağlamlığını qoruyur.

- Böyrəklərdə və öd kisəsində daşların əmələ gəlmə riskini azaldır.

