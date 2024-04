Bakı Fransız Liseyi fəaliyyətini dayandırır.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Liseydə təhsil alan şagirdlərin valideynlərinə məktub göndərilib.

Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi adından göndərilən məktubda orada təhsilin tədris müddəti bitənə qədər davam edəcəyi qeyd olunub.

Hazırda 200 şagirdin təhsil aldığı Lisey yeni tədris ilindən fəaliyyət göstərməyəcək.

