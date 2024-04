Napoleon Bonapartın nəslinin nümayəndəsi Yoahim Myurat Parisi Avropa Komissiyasının (AK) diktələrindən xilas etməyi və Fransanın Avropada suverenliyini təmin etməyi tələb edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yoahim Myurat “X” səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, Avropa Komissiyasının despotizmi Fransanın sağ qalması ilə bir araya sığmır:

“Avropa quruculuğu naminə daimi qurban vermək Fransanı məhv edir, onu legitimliyi olmayan texnokratların əlinə verir”.

Onun fikrincə, Fransa Rusiya ilə münaqişəyə cəlb oluna bilər ki, bu da nüvə silahının mövcudluğu kontekstində çox böyük nəticələr verə bilər.

O, həmçinin Fransanın xarici borcunun artmasına və Avropa daxilində azad ticarət müqavilələrinin imzalanmasına qarşı çıxıb.

