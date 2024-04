Naxçıvan Muxtar Respublikasında zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat 22:03-də qeydə alınan zəlzələ Naxçıvan MR ərazisində 3 bala qədər hiss olunub.

Zəlzələ təxminən 5-7 saniyə davam edib.

