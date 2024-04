Ukraynanın Xarkov şəhəri yenidən raket atəşinə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarkov meri İqor Terexov deyib.

“Xarkovda partlayış səsləri eşidilib. İlkin ehtimala görə, şəhər kənarıdır. Ən azı bir yaralı var”, - deyə mer bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.