Müğənnilər Sura İskəndərli və Lil Orxan nişanlanıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlüyün nişan mərasimi bu gün baş tutub.

Sura və Orxanın görüntülərini təqdim edirik:

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə fəaliyyətə başlayan İskəndərli “Ee daha daha nasılsınız” mahnısı ilə daha da populyarlıq qazanıb. Onun bu ifası türk seriallarının bir çoxunda dəfələrlə səslənib. Onun həmçinin, Lil Orxanla da “Yox”, “Mənəm, ya sən”, “Sən olmadan” kimi duetləri var.

