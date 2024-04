Hikmət Rəhimov "Əqrəb mövsümü"ndən imtina etməsinin səbəbini açıqladı

Aktyor Hikmət Rəhimov "Əqrəb mövsümü" serialının ikinci hissəsində rol almamasının səbəbini açıqlayıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu haqda Turanə Hüseynlinin yutub layihəsində danışıb. O bildirib ki, layihədən imtina etməsinə səbəb qonorar olub:

"İstəyimə dedilər ki, çoxdur. 50 gün çəkilişə görə 20 min manat istədim. Dedilər ki, yoxdur. Mən də cavab verdim ki, sağ olun. Sonradan deyirlər ki, guya, 30-40 min istəmişəm. 50 gün üçün 30-40 min də azdır. Yoxdursa, heç olmasın. Əgər varsa, normal pul ödənilsin. Əgər bir hekayəni mən dartıb aparıramsa, pul mənim haqqımdır. Mənimlə pul söhbəti edən adamın əqidəsi və əxlaqında problem varsa, onu rədd edirəm. Etdim də".

