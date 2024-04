Bu gün səhər Əməkdar artist Yusif Mustafayevin ölüm xəbəri yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni özünün sosial media hesabında yayılan iddialarla bağlı paylaşım edib.

O qeyd edib ki, yayılan xəbərlər əsassızdır və səhhəti yaxşıdır.

