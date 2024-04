"Qalatasaray" ilə liderlik yarışında olan "Fənərbağça" Türkiyə çempionatının növbəti turunda xal itkisi ilə üzləşib.

Metbuat.az bildirir ki, İstanbul klubu "Sivaspor" səfərindən 2-2 hesablı heç-heçə ilə ayrılıb. Oyun bitər-bitməz "Qalatasaray"ın argentinalı ulduzu Mario İkardinin sosial media hesabındakı paylaşımı maraqla qarşılanıb.

O, öz fotosunu paylaşaraq "Zzzzzz..." qeydini edib.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

