Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova bu dəfə Xocalıya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa Xocalıdan görüntülərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb və qeyd edib:

"Bu günə şükür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa diləyirəm".

