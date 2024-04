Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti Mələkxanım Eyubovanın qızı influenser Nəzrin Nəcəfova və müğənni Mərdan Kazımovun toyları baş tutub.

Metbuat.az bildirir ki, toya hədiyyə göndərənlər arasında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov da olub. Bununla bağlı Mərdan Kazımov özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

“Nazirimiz Fərid Qayıbov da bizi toy günü unutmadı. Təşəkkür edirik”, - deyə, Kazımov bildirib.



Nazir cütlüyü təbrik üçün gül buketi və xüsusis hədiyyə göndərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.