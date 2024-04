Pomidor yemək bu dərdlərdən qoruyur

Pomidor elə tərəvəzdir ki, hər fəsildə yeyilir. Salatlarda, yeməklərdə, xuruşlarda və müxtəlif yeməklərdə onlardan çox istifadə edilir. Bununla yanaşı, pomidorun insan sağlamlığına da bir sıra faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən pomidorun faydalarını təqdim edir:



- Pomidor ürək sağlamlığını dəstəkləyir

- Xərçənglə mübarizə aparmağa kömək edən yüksək likopen ehtiva edir

- Qan şəkərinin səviyyəsini azaltmağa və diabetə nəzarət etməyə kömək edir

- Bədəni günəş yanıqlarından qorumağa kömək edə bilər

- İmmunitet sistemini yaxşılaşdırır

- Göz sağlamlığını qoruyur, göz yorğunluğunu azaldır

- Qanın laxtalanmasının qarşısını alır

- Bədənin su ehtiyacını ödəməyə kömək edir

- Antioksidantlar və C vitamini mənbəyidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.