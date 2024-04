Yaxın gələcəkdə Xətai rayonu, Kamandar Əhmədov və Sergey Senyuşkin küçələrindəki fərdi yaşayış evlərinin köçürülməsi və ərazidə park salınması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xətai rayon İcra Hakimiyyəti məlumat yayıb.

Bununla əlaqədar müvafiq qurumların nümayəndələri sakinlərlə görüşlər keçiriblər, hazırda ölçmə işləri aparılır.

Xatırladaq ki, qeyd olunan ərazi "Sevirəm" parkının yaxınlığındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.