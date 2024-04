Avropa nəhəngi Arda üçün 50 milyon təklif etdi

“Mançester Yunayted” klubu “Real Madrid”in futbolçusu Arda Güler üçün təklif göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” təklifi qəbul etməyib. “Marca” qəzetinin məlumatına görə, “Mançester Yunayted” Arda üçün 50 milyon avro təklif edib. “Real” təklifi rədd etsə də, İngiltərə nəhəngi geri çəkilməyib. Bildirilir ki, “Mançester Yunayted” məbləği artıraraq, Arda üçün yeni təklif irəli sürəcək.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelotti, "Real Sosyedad"a qalibiyyətdən sonra verdiyi açıqlamada matçın ulduzu Arda Gülerin gələn mövsüm komandada olacağını açıqlayıb.

