Gürcüstanda “xarici agentlər” barədə qanun layihəsinin müzakirəsi parlamentdə yenə davaya səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Avro-optimist” deputat Xatiya Dekanoidze “Xalqın Gücü” partiyasının deputatı Quram Maçaraşvilinin başına su butulkası atıb. Maçaraşvilinin müxalifət deputatı “satqın” adlandırması Dekanoidzeni qıcıqlandırıb.

