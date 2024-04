Masallı sakini İncira Ağayeva rayonda velosipedlə işə gedib-gələn yeganə qadındır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 14 ilə yaxındır ki, Masallı Rayon Kommunal Təsərrüfatı İdarəsində çalışır. O bildirib ki, velosiped sürməyi iki-üç günə öyrənib.

Səhhəti ilə əlaqədar velosipeddən istifadə edən İ.Ağayevanın bu addımını isə istər ailə üzvləri, istərsə də iş yoldaşları müsbət qarşılayıblar.

Ətraflı “İTV Xəbər”in süjetində:

