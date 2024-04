Qrip virusu yeni pandemiyaya səbəb ola bilər. Virusla bağlı ÜST də həyəcan təbili çalır.

Metbuat.az bildirir ki, təşkilatın baş alimi virusun geniş vüsət alacağı təqdirdə insanlar arasında yayılacağını da istisna etmir:

"Bu virus toyuq və ördəklər arasında yayılmışdı. Lakin indi məməlilər arasında yayılması narahatlıq doğurur. Bu o deməkdir ki, virus mutasiya edir".

Daha ətraflı "ATV Xəbər"in sujetində:

