Aparıcı, aktrisa Səhər Əkbər ailə həyatı qurub.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcının toy mərasimi baş tutub. O, Həmid adlı bəylə ailə qurub.

Toydan görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.