Bu yay Danimarka Ukraynaya F-16 təyyarələri verəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Danimarkanın Kiyevdəki səfiri Ole Eqberq Mikkelsen deyib.

O, dəqiq tarix açıqlamayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.