"Liverpul"un misirli ulduzu Məhəmməd Salah gələcək karyerası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, 2025-ci ilin yayına qədər komandada qalacaq.

Yayılan bəzi iddialarda onun yayda baş məşqçi Yurqen Klopp ilə birgə klubdan ayrılacağı deyilirdi.

Qeyd edək ki, M.Salah cari mövsüm “Liverpul”un heyətində 41 oyuna çıxıb və 24 qol vurub.

