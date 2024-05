32 ildir Xocalıda itkin düşən ailəsini axtarır - VİDEO

Bir ailənin üç üzvü, Bəhram Hidayət oğlu Allahverdiyev, Simuzər Hüseynalı qızı Allahverdiyeva və Hidayət Bəhram oğlu Allahverdiyev əslən Qərbi Azərbaycandan olan bu şəxslər 1992-ci ildə Xocalı faciəsi zamanı itkin düşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, övladı Tahir Seyidov isə 32 ildir atasını, anasını və qardaşını axtarır. O, bu illər ərzində doğmalarının nə ölüsündən, nə də dirisindən xəbər ala bilib.

Əslində, Tahir Seyidov uşaqlıqdan ana həsrəti ilə yaşayıb. onun valideynləri ayrılıb və hər biri yenidən ailə qurublar.

Daha ətraflı “İTV Xəbər”in süjetində:

