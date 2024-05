Bitkoinin ucuzlaşmasının səbəbi bunlardır

"Son həftə ərzində kriptovalyuta bazarında qiymətlərin korreksiyası müşahidə edilir. Mayın 1-də bitkoin 5% dəyər itirərək 57.400 dollara qədər enib. Buna təsir edən əsas səbəb isə aprelin 30-u ABŞ Federal Məhkəməsinin dövriyyəsinə görə ən böyük kriptovalyuta birjası olan "Binance"nin keçmiş rəhbəri Çanpinq Zaoya dörd aylıq həbs cəzası verməsi olub".

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında kriptovalyuta üzrə mütəxəssis Elnur Quliyev deyib. O bildirib ki, bu qərar kriptovalyuta bazarı üçün olduqca psixoloji faktor idi:

"Bundan əlavə, hazırda kriptovalyuta bazarında qiymətlərin qalxmasına mane olan əsas səbəb ABŞ iqtisadiyyatını dəstəkləmək üçün büdcəsi 400 milyard dollardan çox olan geri alış proqramından (RRP) istifadə edən maliyyə naziri Janet Yellenin fiskal strategiyasıdır".

Elnur Quliyev qeyd edib ki, bu qiymət enməsi müvəqqətidir və kriptovalyuta bazarındakı müəyyən qiymət korreksiyası gözlənilən idi:

"Həlledici qərar ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin (FRS) uçot faiz dərəcəsinin endirməsi ilə bağlı olacaq. FRS-in faiz qərarı kriptovalyuta bazarında qiymətlərə təsir edən vacib fundamental faktorlardan biridir. Çünki faiz dərəcəsinin dəyişməsi birbaşa dolların likvidlik həcminə təsir edir və nəticədə bitcoin və digər riskli aktivlərin qiymətinin dəyişməsinə səbəb olur".



Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

