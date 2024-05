​Birbank taksit kartı ilə ilk alış-verişdə 10% keşbek qazanın

Birbank yeni kampaniyası ilə müştərilərinə daha çox qazanma imkanı yaradır. Belə ki, ölkənin ilk rəqəmsal bankı “İlk alış-verişə 10% keşbek” adlı yeni kampaniyaya start verir. Kampaniya çərçivəsində Birbank Cashback taksit kartını onlayn əldə edən hər kəs rəsmiləşmə tarixindən etibarən 30 təqvim günü ərzində ilk birdəfəlik 20 AZN və üzəri əməliyyatlara 10% (maksimum 20 AZN) keşbek qazana biləcək.



Kart sahibləri Birbank-ın partnyor olduğu 7500-ə yaxın mağazada, market, kafe, restoran, yanacaq doldurma məntəqəsi, aptek və.s kimi ödəniş nöqtələrində kampaniyadan yararlanmaq fürsəti qazanırlar. Həmçinin, müştərilər 2 qat ƏDV, 63 günədək güzəşt müddəti, seçilmiş partnyorlarda 24 ayadək taksit imkanı, 100% nağdlaşdırma və pulsuz çatdırılma kimi üstünlüklərdən yararlana bilərlər.

Kampaniya 31 may 2024-cü il tarixinədək keçərlidir. Kampaniyadan yararlanmaq üçün Birbank Cashback taksit kartını birbank.az, kapitalbank.az və Birbank mobil tətbiqindən sifariş edə bilərsiniz.

Ətraflı məlumat üçün: https://kbl.az/nknk

Birbank kartı haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya kartın Facebook və Instagram səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz. Birbank kartını sifariş vermək üçün Birbank tətbiqini yükləyin, “1” yazıb 8196 qısa nömrəsinə SMS göndərin, WhatsApp vasitəsilə (+994 50) 999 81 96 nömrəsinə yazın və ya Birbank mərkəzlərinə müraciət edin.

