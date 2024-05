Pakistanda sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq dərəyə aşıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı 20 nəfər ölüb, 21 nəfər isə xəsarət alıb.

Bildirilib ki, yaralılardan 5-nin vəziyyəti ağırdır.

