VI Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak üçün ölkəmizdə səfərdə olan qonaqların Ağdam şəhərinə səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər forumun gündəliyinə əsasən həyata keçirilib.

Səfər zamanı Ağdam şəhərində gəzinti ilə yanaşı, "Minaların və partlamamış hərbi sursatların mədəni mülkiyyətə təsiri” mövzusunda xüsusi sessiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulub.

