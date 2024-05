Moruq bu xəstəlikləri sağaldırmış

Moruq hələ qədim zamanlardan dərman vasitəsi kimi istifadə olunur. Çay kimi dəmlənmiş meyvələri soyuqdəymədə tərlədici və hərarət salmağ üçün vasitə kimi istifadə edilir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən moruğun faydalarını təqdim edir:

- Qan təzyiqini aşağı salır

- Qanı təmizləyir və orqanizmdə yığılan zəhərli maddələri çıxarır

- Yarpaqların kökü tərləmə və sidik ifrazını stimullaşdırır

- Bağırsaqların işini tənzimləyir. Qəbizliyi aradan qaldırır

- Qızdırmanı azaldır, bədənə dinclik verir

- Böyrək və öd kisəsi daşlarına, böyrək xəstəliklərinə çox faydalıdır

- Boğaz, badamcıq və göz infeksiyaları üçün istifadə olunur

- Göz iltihablarını sağaldır.

