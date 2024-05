Bakıda 74 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu, Şəfayət Mehdiyev küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, Famil Məmmədov idarə etdiyi "Toyota Prado" markalı avtomobillə 1950-ci il təvəllüdlü Həsənağa Bayramovu vurub.

Piyada aldığı xəsarətdən ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

