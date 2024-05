Naxçıvan Müəllimlər İnstutunun “İncəsənət kafedrası”nın baş müəllimi, NDU-nun “Təsviri incəsənət” kafedrasının dosenti Mahir Xəlilov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəssam uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, M.Xəlilov 2010-cu ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü idi.

